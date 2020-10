Marquage national "fubicycode" de VTT

Diplôme du cycliste citoyen

Balade à vélo : La nature en ville

En ce printemps balbutiant, peut-être avez-vous envie d'enfourcher à nouveau votre vélo ou? Grand bien vous fasse !Si la peur de vous le faire voler vous freine, rendez-vous ce dimanche 7 avril Placette de Munich (au pied de la place des Quinconces) pour une une opération de sensibilisation contre le vol de vélo, organisée parTout possesseur d'une bicyclette pourra la faire tatouer sur présentation d'une pièce d'identité et de la facture d'achat. Une déclaration sur l'honneur certifiant que l'on est bien le propriétaire du vélo à graver pourra remplacer la facture si celle-ci ne peut être produite.Le tatouage dupermet à la police en cas de découverte d'un vélo volé gravé de contacter le propriétaire de la bicyclette.Coût du marquage : 3 euros.Stand sur les antivolsVenez prendre toutes les informations pour bien attacher votre vélo et éviter les déconvenues... Des vélocistes bordelais seront présents pour indiquer les antivols les plus fiables la meilleure méthode pour bien attacher son vélo. La vente d'antivols sera également proposée.Dimanche 7 avril 2013 de 9h30 à 17h30 - Placette de MunichPar ailleurs, en 2021, le 1er dimanche des mois d'avril, mai, juillet, septembre et octobre,vous propose de passer votre diplôme du cycliste citoyen.Petit frère cycliste du permis de conduire, il a été lancé pour sensibiliser les cyclistes au bon usage du vélo et mieux assurer leur sécurité au quotidien. Les candidats répondent à un court questionnaire avant de se voir décerner leur diplôme assorti de cadeaux utiles à leur pratique cycliste : ponchos, brassards réfléchissants...Et avec le printemps, ce sont également les balades à vélo commentées qui reviennent. Rendez-vous sur le parvis de la Maison écocitoyenne chaque 1er dimanche du mois (journée sans voiture) pour une balade de deux heures commentée par un médiateur des sciences et de l'histoire des environnements.Pour cette première balade de l'année, la Maison écocitoyenne vous offre une balade spéciale famille dans le cadre de la Semaine du Développement Durable spéciale Petite Enfance (programme complet en cliquant ici).Vélocipèdes de tout âges, avec ou sans petites roues, vous êtes les bienvenus ! La balade est gratuite et sans inscription, il suffit de vous présenter à 15h sur le parvis de la Maison écocitoyenne avec votre vélo.